Olen olnud tegev­õpetaja kolm aastat ja nagu mulle meeldib mõelda, esimene ehmatus on möödas. Kolm aastat Ameerika mägesid. Nüüd julgen juba lahtikäsi sõita. Selleks et lahtikäsi sõita ja nendesamade kätega uusi seiklusi haarata, on vaja kogemust ja julgust, mis ei tule üleöö. Meenutamiseks loen oma päevikut ja mälestuste filmilint rullub lahti.