Sugulasi külastanud järvalane nakatus koroonaviirusse

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp selgitas Järva Teatajale, et Järvamaal elav inimene sai nakkuse pereringist, mis tähendab, et ta külastas oma sugulasi, kes ei ela Järvamaal.

Viimane positiivne koroonaproov diagnoositi Järvamaal 29. aprillil, see on üle kahe kuu tagasi. Terviseameti andmeil oli sel päeval Eestis 23 positiivset testi, millest ühe andis Järvamaal elav inimene. Pärast seda on koroonaproovi tegemas käinud üle 700 järvalase, kuid keegi neist polnud kuni teisipäevani nakatunud.