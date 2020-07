Audiorännaku tutvustuses on meeskond öelnud, et «Labürint» on jalutuskäik, mille soovija võib ette võtta just selles linnas, kus ta parajasti viibib, ja just sel hetkel, kui temale sobib. Seejuures on oluline inimtekkelise keskkonna olemasolu, sest rännak keskendub just sellele.