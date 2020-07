Kohvikupidaja Toidutuba OÜ on pisike perefirma, kes ei soovi oma ettevõtet suuremaks paisutada, kuid mõisakohviku pikemad päevad eeldavad kahes vahetuses tööd. Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal ütles Järva Teatajale, et suurenenud nõudluse tõttu soovivad nad kohvikut pikemalt avatuna hoida ning selleks tuleb otsida kohviku ruumidesse uued inimesed. «Me otsime inimesi, kes suudaks kohvikupidamise suuremalt ette võtta,» rääkis Lilienthal.

Tema ütlust mööda on oluline, et Järvamaal oleks mõnus koht, kus tähtpäevi pidada ning õhtustamas käia. «Meid on siiani väga soojalt vastu võetud, soovime kindlasti uute inimestega samas vaimus jätkata,» sõnas ta.