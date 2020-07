Ajakeskus Wittensteini juhatuse liige Ants Hiiemaa tegi reporterile ja fotograafile pika ringkäigu mööda tulevase muuseumi ruume, kus praegu haigutab vaid tühjus, kui usinad neoonvestides ehitustöölised välja arvata. Korraliku põranda asemel on mitmes ruumis vaid pudine kivi või kulunud lauad. Trepid on kohati nii viltu vajunud, et mõni pelglikum ehk ei julgekski neid astmeid mööda üles minna. Katus on mõnes ruumis nii hõre, et päikesekiired pääsevad sealt läbi piiluma.