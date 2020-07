Järvamaa on täis eluohtlikke eterniidijäätmeid

Eterniiti võetakse tasuta vastu eelregistreeritud koguses ja registreerimislehti menetletakse laekumise järjekorras. Selleks aastaks on registreerimine lõppenud, kuna eterniidijäätmeid soovitakse ära anda oodatust poole rohkem. Viie päeva jooksul registreerus kokku 28 kodanikku, kes soovivad ära anda hinnanguliselt 80 tonni eterniiti. See on umbes 40 tonni võrra rohkem, kui esialgu ette nähti. Eelregistreerunud isikud saavad eterniidi tasuta üle anda määratud kogumispunktides Koigis, Koerus, Järva-Jaanis ja Paides.