Rannavolle järelkasv tuleb Järvamaa liivale karikavõitjaid selgitama

Karikavõistluste etapi korralduse Paide võrkpalliklubi õlule võtnud Piret Reinfeld ütles, et ettevõtmine on eriline juba selle poolest, et kunagi varem pole noored võrkpallurid Järvamaal rannavollet mängima kogunenud. «Oleme Veiko Tihemetsa eestvedamisel mitu aastat korraldanud täiskasvanute rannavolle etappe ja küllap see on andnud võrkpalliliidu rannavõrkpalli toimkonnale usalduse, et suudame seda teha,» sõnas ta.