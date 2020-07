Instagrami konto See Pole Okei heidab valgust sadadele virtuaalsetele ahistamisjuhtumitele

See Pole Okei konto tutvustuses on öeldud, et sellele on koondatud stiilinäited soovimatutest kirjadest tüdrukute ja naiste postkastides. Stiilinäiteid on konto omanikule saatnud naised ja tüdrukud üle Eesti ning enamasti pärinevad need Messengeri vestlustest. Inimeste nimesid kuvatõmmistelt näha ei ole. Kaheksa kuu jooksul on kontole tehtud 245 postitust ning jälgijate arv on üle 11 100.