Iga teine 17-aastane noor on saanud töökogemuse

Kui vaadata viimaste aastate statistikat, kõneleb see selget keelt noorte töökusest. Näiteks 2015. aastal omas 17-aastaste seas töökogemust 38 protsenti noortest ning 2018. aastaks oli see näitaja juba üheksa protsendipunkti kõrgem ehk 47 protsenti. See tähendab, et peaaegu iga teine 17-aastane noor omab mingisugustki töökogemust. Samasugust kasvu võib viimastel aastatel täheldada ka kõikide 13–16-aastaste noorte puhul. Tegelikult on töökogemuse osakaal ilmselt veelgi suurem, kuna statistika tugineb ametlikult lepinguga töötavate noorte andmetele. Analüüsi käigus tehtud küsitlusest selgus, et ligikaudu kolmandiku noorte esmane töökogemus on mitteametlik ehk nendega pole lepingut sõlmitud.

Üha rohkem noori on omandanud enne täisealiseks saamist töökogemuse ning selline tulemus on kahtlemata rõõmustav. Muret tekitavaks võib pidada aga seda, et 2018. aasta andmetele tuginedes töötas 59 protsenti noortest töölepingu alusel, kuid 37 protsendiga oli sõlmitud võlaõiguslik (nt käsundus- või töövõtuleping – edaspidi VÕS-leping) leping. Võrdluseks võib öelda, et täiskasvanud töötajaskonna seas on VÕS-lepingute osakaal vaid seitse protsenti. Selliste lepingute puhul ei ole töötajale tagatud piisavat kaitset töökeskkonna ohutegurite vastu, samuti ei ole määratletud puhkeaega – see on probleem, sest noored vajavad oma kogenematuse tõttu ka tööturul suuremat kaitset. Tööinspektsiooni kogemus näitab, et sageli on lastega sõlmitud VÕS-leping, kuid lepingu olemuse lähemal uurimisel selgub, et tegu on töölepingulise suhtega. Vähese elu- ja töökogemusega noor vajab aga enam juhendamist ja tähelepanu kui täiskasvanud töötegija, kahjuks juhtub ka tööõnnetusi noortega rohkem.