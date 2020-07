Marit (32) tunnistab ausalt, et ta on pigem introvert. Uutes seltskondades pole ta just esimene end tutvustama, võõrastele eelistab juba tuttavaid ning iseendast rääkimise asemel kuulab pigem teisi. Siiski nõuab klassikaline Ameerika ühiskond justnimelt ekstravertseid omadusi, mis sunnib muidu pigem tagasihoidliku Mariti mugavustsoonist välja astuma.