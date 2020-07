Kui tunned, et sa kahtled oma metsaoskustes ja ei ole ka tervises kindel, siis tasuks vajalikud marjad ja seened turult osta. FOTO: Pixabay

Järvamaa politseinikele ei ole aastat, mil ei tuleks tegeleda seenemetsa või marjarabasse kadunud inimestega. Nüüd on korilaste pidupäevad taas käes ja politseinikud on valmis. Valmis, et lahendada taas mõni otsingujuhtum.