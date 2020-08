Varraste klõbinal sündis kole kena näitus

Kogu selle värvikireva väljapaneku sünni omamoodi peasüüdlane on Türil asuvas Saara kirjastuses töötav Anu Pink, kes veebipõhist Kudujate Koopiaklubi nimelist salaseltsi eest veab. Pärandtehnoloogina Muhu sukkade ajalugu uurinud ja neist raamatuidki kirjutanud Pink mõtles ühel päeval, et peaks ka ise ühe paari valmis kuduma. «Aga kuna see on nii metsikult aega nõudev töö, siis ei viitsinud ka väga,» muigas ta. «Mõtlesin, et viskan klubis mõtte välja – kes tahab kaasa teha, pangu nimi kirja. Arvasin, et tuleb kümme inimest. Ehk. Aga tuli ligi sada või isegi rohkem, see tulemus tundus küll ilmvõimatu.»