Vettik tunnistas esimese võistlusstardi eel, et kuigi ta peab Kihlit ennekõike heaks treeningrajaks ja võidu sõita on seal pisut kummaline, siis sel korral oli tunne sees hea ja eelsõit õnnestus. «Minu klassi esiviisik on kiire ja nendega saab võidu sõita küll,» iseloomustas ta. «Kiirus on olemas ja vigastused ei kimbuta. Prooviksin ikka esikohta püüda, eks näis, kuidas läheb.»