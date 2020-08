Jooksuseltskonna liige Karin Kitt märkis, et eelmise aasta jooksust said kõik osalejad sedavõrd meeldejääva kogemuse, et kohe pärast finišit lubati järgmisel aastal jälle minna. «Selle mõttega treenisime aasta aega. Mõne nädala eest loobus jooksust vaid Kaili Tikk, kelle asemel on nüüd jooksurajal Diana Valtin. Kõik ülejäänud on rivis,» täpsustas ta.