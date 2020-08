Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktori Kersti Kivisoo ütlust mööda on kvalifitseeritud õpetajate puudus väga terav probleem. «Juba kümme aastat tagasi ennustati, et erialase haridusega õpetajate puudus muutub haridusmaastiku üheks suurimaks probleemiks. Nüüd on see aeg kätte jõudnud,» sõnas Kivisoo.