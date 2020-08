Imavere põhikooli direktor Tiina Lohur sõnas, et innovatsiooniklass on õpperuum, mis jaguneb tsoonideks. Tuleviku klassiruum on aktiivne õpikeskkond, kus pedagoogika, füüsiline ruum ja tehnoloogia toetavad ennast juhtiva õppija kujunemist, kasutades nüüdisaegset õpikäsitust.