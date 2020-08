Võimumängud jätavad endise maavanema tööta

Et Tammik asus abivallavanema kohal, mis jäi EKRE esindaja Marek Kase lahkumise järel tühjaks, siis eeldati algul, et abivallavanema koha kaotabki Tammik.

Viimase poolteise kuu jooksul on aga volikogus jõujooned muutunud: EKRE nimekirjas volikokku pääsenud Külvar Mand ja Tammik on lähenenud Keskerakonnale. See tähendab, et keskerakondlased on volikogus võimu juurde saanud ja pole Tammiku tagandamisega nõus.