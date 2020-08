Noorte vägiteod pole jäänud politseinikel märkamata

Paide Halduse aednik Hedi Jürgen ja töömees Urmas Kivilo leidsid esmaspäeva hommikul Lembitu pargist eest lõhutud istepingi, bussipeatuses ümber lükatud prügikasti, lõhutud toestusega puud ning pargiteedelt ohtralt puruks pekstud pudeleid, suitsukonisid ja muud sodi. «Vaatepilt oli trööstitu, aga see polnud mitte esimene kord,» ütles Jürgen. «Sel suvel olen parki peenraid rohima minnes tihti eest leidnud lagastatud peenrad ja kõnniteed. See on kurb vaatepilt.»

Urmas Kivilo lisas, et pargis prügikonteinereid tühjendades näeb ta tihti, et need on silmini alkoholipudeleid täis. «Hea veel, kui pudelid prügikasti jõuavad, pahatihti on need lihtsalt mööda parki laiali loobitud või vastu kõnniteesillutist kildudeks pekstud,» lausus ta.