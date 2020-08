Rein Oselin ütles, et maakonna kutseõppes on üle aastate haridusteed alustamas õpilasi rekordarv, eriti rõõmustab teda põhikooli järel õppima tulijate hulk. «Vaatame tulevikku lootusrikkalt, kool on õppeaastaks hästi valmistunud ja õpetajate kohad komplekteeritud. Meie õpilastel on võimalus välismaale praktikale minna,» ütles ta, täis optimismi.