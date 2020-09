Ajakeskuse Wittenstein turundusjuht Eliis Õunapuu ütles, et aruteludes osalevad ministrid ja oma ala tuntud asjatundjad. «Päevakajaliste arutelude kõrval saab ka meelt lahutada koos Reet Linnaga lauldes ja Tihvan Big Bandi saatel jalga keerutades,» lausus ta.

Õunapuu märkis, et reedel on Paide Vallimäel põhimõtteliselt Eesti poliitikute kahurvägi. Hingelt noori tuleb tervitama peaminister Jüri Ratas, aruteludes osalevad ministrid ja erakondade juhid. Päeva jooksul on kolm arutelu, mida modereerib tasakaalukas, kuid intrigeerivaid küsimusi siiski mitte pelgav Märt Treier.