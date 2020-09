Politsei uurib Viisu viinavabriku haihtumist

Sellest ajast peale on prokuratuuri selgitusel tunnistajana üle kuulatud üle kümne inimese. «Alustatud kriminaaluurimine selgitab, kas Viisu viinaköögi korstna varingu koristustööde ning varemete ümbruse haljastustööde tellimisel ja tasukokkulepete tegemisel on järgitud ettenähtud korda või on kehtivaid reegleid rikutud,» vastast prokurör Helga Aadamsoo päringule.