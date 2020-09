Avamisel osalejaid tervitanud peaminister Jüri Ratas ütles, et vanemas keskeas inimeste heaolu eest seista on meie isikliku ja riigi väärikuse küsimus. «Koalitsioon on selle nimel mitmeid samme astunud. Nende hulgas on näiteks erakorraline pensionitõus ja kättesaadavam arstiabi. Praegu ootame pikisilmi kohtu heakskiitu võimalusele lahkuda teisest pensionisambast ja jätkame tööd hoolduse arendamiseks,» lausus ta.