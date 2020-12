Türi OTT saab väikevenna

Kui seni said türilased OTT-ilt head ja paremat osta igal neljapäeval, siis laieneb see ettevõtmine ka laupäevale. FOTO: Kristo Kivisoo

Igal neljapäeval on Türi turuplatsil OTT (otse tootjalt tarbijale – toim), kus kaubeldakse peamiselt kohalike tootjate toidu-, joogi- ja käsitöökaupadega. Ostlema tullakse sinna Türist kaugemaltki ning tihtipeale on juhtunud, et veidi hiljem saabujate ajaks on letid tühjad ja müüjad pakivad asju kokku. Veel enne aasta lõppu saab OTT omale väikevenna, laupäeviti korraldatava mini-OTTi.