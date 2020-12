Õpilased eelistavad jõulukinkidele heategusid

Just sellise suure südamega õpilased on näiteks Paide Hammerbecki põhikooli VIa klassis, kes annetasid oma loosipakkide raha ja enamgi veel hooleta jäänu kasse abistavale mittetulundusühingule Paikass ning tegid kingitusi jõulupuu projekti kaudu puudustkannatavatele lastele.