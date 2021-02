Tundmatus kohas vette visatud praktikandid ujusid vapralt välja

Veebruari teise nädala algul Järvamaa haigla uksest sisse astunud Britt Päädam ja Maire Undrits ei osanud ette näha, et nende elu esimene õendusaluste praktika tuleb koroonaosakonnas, see on kõige karmimates tingimustes, mis ühes haiglas praegusel ajal olla saab. Ometi ei löönud see neid verest välja, sest aimata võis, et sellest kujuneb nende meditsiinilisele karjäärile vägev algus.