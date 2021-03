Kas prügi sortida on tõesti mõttetu?

Eesti Ekspress sedastab, et pettus on mitmetasandiline. Lühidalt öeldes valetavad nii jäätmekäitlejad, pakendiorganisatsioonid kui ka Eesti riik. Maaleht kirjutab lausa, et jäätmekäitlejate väitel läheb kogutud segapakendist ringlusse pool, aga tegelikult on see kogus veelgi väiksem – ainult 15–20 protsenti.