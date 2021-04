Vabatahtlikud päästsid Tapa varjupaigast hulga hooleta jäänud kasse

Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et asi sai alguse sellest, et viimase nädala jooksul koorus välja palju halba infot mittetulundusühingu kohta, keda ta olid varem nii mõnigi kord pidanud koostööpartneriks.

«Saime teada, et MTÜ Abivajavad Loomad Tapa Vallas on nii täbaras olukorras, et kassituba tuleb sulgeda ja kassid kuhugi paigutada,» selgitas Piisner.