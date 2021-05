Paide ja Türi postkontor kolivad

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles, et 27. mail kolivad Eesti Posti Paide jaotuskeskus Telliskivi 5st ja Türi jaotuspunkt Viljandi 3st Paides kokku uuele pinnale Pärnuvälja 6. «Jaotuskeskuse senised ruumid on jäänud pakimahtude suurenedes kitsaks ning uus pind pakub ka töötajatele paremaid töötingimusi,» selgitas Kaiv. «Praeguste ruumide puhul on probleem väikesed liigendatud ruumid, kitsad trepid ja ruumipuudus. Uutes ruumides on jaotuskeskuse tööks paremad tingimused.»