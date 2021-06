Paide keskväljakul tõotab tulla kirev suvemelu

Linnapea Priit Värk ütles, et ruumieksperiment on kohaliku kogukonna suvine kohtumispaik ning nagu eelmised aastad on näidanud, siis on linlased selle rõõmuga omaks võtnud ja kutsunud siia ka sõpru mujalt. «Paide peab oluliseks, et linna tekiks juurde head avalikku ruumi,» lausus ta. «Ruumieksperiment on võimalus katsetada, millised lahendused keskväljakul kõige paremini toimivad.»