Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg ütles, et toetus tuli kriisiabifondist, mis on mõeldud era- ja kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajate teenuste ümberkorralduse toetuseks. Meetme suurus on 4,9 miljonit eurot, millest sai osa sadakond Eesti suuremat ja väiksemat kultuuriasutust. «Olime üks neljast asutusest, kes sai sellest meetmest maksimumsumma ehk 200 000 eurot,» sõnas ta.