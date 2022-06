Ambla endist raketibaasi korrastanud pioneerid leidsid eest veisepäid

Metsaülem Peeter Puhke on kindel, et prügi tassivad vanadele sõjaväeobjektidele kohalikud inimesed. «Oleme hunnikutest leidnud aadressiga ajalehti ja teavitanud keskkonnainspektsioonigi, kuid tulemust ei ole,» selgitas ta. «Veiste jäänuseid on järjepidevalt toodud nii Ambla kui Reinevere objektile ning oleme neid leidnud ka metsa alt. Samuti on neid viidud jahimeeste söödaplatsidele, käekiri on tuttav. Võimalik, et tegu on tapa­majaga.»