Vendade Pitkade mälestuskivi taasavati uues asukohas

Üks põhjus, miks mälestus­kivi asukohta vahetas, on see, et kuna veebruaris Jalgsemale jõudnud admiral Pitka elusuuruses vahakuju paikneb muuseumitoas, moodustus terviklikum mälestuskoht.

Jalgsema külavanem Heli Kark ütles, et külamaja juures on mälestuskivile senisest parem asukoht ka seetõttu, et varem paiknes see eramaal.