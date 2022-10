Kus laulavad hinged?

Sünge pimedus kutsub süütama küünla ja soojendavate jookide kõrvale valima hingetuge pakkuvat kirjavara, muusikat, arukate pajatusi. Teades ja tunnistades, et teispoolsusega seonduv võib olla küll midagi ebamäärast ja käsitamatut, seeläbi ehk isegi hirmutavat, kuid ta on olemas. Teisele rannale on läinud lahkunud, aga me mõtleme, räägime ja laulame nad enda kõrvale taas elavaks. Ristiinimese teadmisega, et siit ilmast minek pole lohutu lõpp.