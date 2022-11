Päästekomando uue hoone ehitus jõudis olulise verstapostini

Kuigi esialgu pidi päästekomando uus hoone valmima aasta lõpuks, siis nii siiski ei lähe. Rapla-Järvamaa päästepiirkonna juhtaja Tanel Vahter sõnas, et pigem valmib Türile uus hoone poole aasta pärast, vahest 2023. aasta märtsiks. «Ka möödasõitja võis näha, et kevadel ja suve hakul oli ehitustandril seisak,» lausus ta. «Täpsemaid põhjusi ma ei lahkaks, kuid hea uudis on see, et praegu käivad tööd edasi. Mulle teadaolevalt tuleb Türi päästekomando uus hoone täpselt selline, nagu see on paberil plaanitud.»