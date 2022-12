Türi ühisgümnaasium sai uue juhi Järvamaa arenduskeskusest

Samas märkis ta, et Türi vallal pole kinnisideed gümnaasiumi pidada, vaid pakkuda oma lastele parimat haridust ja kui tugevamaid konkurente kõrval pole, siis sellega kindlasti jätkatakse.

Järvamaa omavalitsuste liitu juhtiv Siemann sõnas, et vallavanemana on tal hea meel, et koolil on tugev juht, kuid omavalitsuste liidu poolt vaadates tunneb ta muret, et Järvamaa arenduskeskus jääb tublist inimesest ilma. Kuidas arenduskeskusele uut juhti leida, seda ei osanud Siemann veel öelda.

Katrin Puusepp sõnas, et kui kaks aastat tagasi Türi ühisgümnaasiumile direktorit otsiti, mõtles ta samuti, et see oleks huvitav ja proovikive pakkuv töö, kuid ei julgenud toona nii suurt elumuutust ette võtta.

Puusepp naljatles, et kuna tänavu lõpetasid tema mõlemad lapsed kooli, siis võib-olla sai ta neist julgust ja nõustus samuti elus suuremat muutust tegema. «Kui ma praegu poleks seda sammu astunud, siis ilmselt oleksin aastate pärast kahetsenud,» lisas ta.

Puusepp märkis, et arenduskeskusest lahkuda pole lihtne, sest on seal töötanud 15 aastat, kuid andis endale aru, et ühel hetkel vajab ta vaheldust.

Kuigi praegu otsib uut juhti ka Paide gümnaasium, siis sellele kohale polnud Puusepal plaani kandideerida. «Olen nii-öelda Türi tüdruk ja eks seetõttu sealne kool mind ka tõmbab,» põhjendas ta.

Kui vallavanema arvates on Türi ühisgümnaasium maakonna parim kool, siis Puusepp loodab, et suudab koos kooliperega teha nii, et kooli tuntaks senisest rohkem ka väljaspool maakonda.

Seda hirmu, et riigigümnaasium võiks ühel hetkel Türi vallale kuuluva gümnaasiumi välja süüa, Puusepal pole. «Ma ei lähe sinna üheks aastaks, teeme kooliperega plaane ikka viie aasta peale,» sõnas ta.

Türi ühisgümnaasiumi endine juht Anneli Eesmaa on põhjendanud lahkumist sellega, et tema töö selles majas on tehtud ja ta soovib edasi liikuda.