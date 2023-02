​«Peaksime saama rohkem aru, et me ei ole vaene ja kannatusi täis maakond. Vastupidi, me oleme unistuste maakond, kus kõik on võimalik,» ütleb Parempoolsete nimekirjas Järva- ja Viljandimaalt riigikokku pürgiv haridustöötaja ja kodanikuaktivist, äsja presidendilt teenetemärgi pälvinud Aili Avi.