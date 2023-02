Ühistu kingib kaubakeskuse hoone tuleviku arendajatele

Järva tarbijate ühistu juhatuse esimehe Tõnu Uibopuu ütlust mööda hoonel kosilasi käis, ent ettevõttele on oluline, et see läheks headesse kätesse ja leiaks parima otstarbe. «Idee anda majale uus funktsioon tuli esialgu Paide linnavalitsuselt, kui algasid läbirääkimised kood/Jõhvi kooliga. Kuna me pole leidnud ka muud rakendust, siis otsustas ettevõtte nõukogu kinkida maja kogukonna heaks sihtasutusele Järvamaa,» selgitas Uibopuu. Kinkimise ainsaks tingimuseks seab tarbijate ühistu soovi Konsumi kauplust seal 15 aastat edasi pidada. «Oleme sellise kokkuleppega väga rahul. Kui see aeg kunagi mööda saab, tehakse kaupluse suhtes uus otsus, kas poodi sinna tulevikus vaja on või mitte,» ütles Uibopuu.