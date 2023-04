Kool puhub vanale klaverile eluvaimu sisse

Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et eelmisel reedel tuli väärikale Estonia tiibklaverile järele spetsiaalne veofirma, mis sõidutas selle mitmeks kuuks Tallinna Fred Proso juurde remonti. «Keskendume klaveri sisu, mitte välisilme taastamisele. Selgus, et heli tegeva pilli sisemus on kulunud ja pinge all väsinud ning see oli põhjus, miks klaverist enam õiget häält välja võluda ei õnnestunud,» selgitas ta.

Kivisoo märkis, et kehvas seisus on ka klaveri kaas, mille toetused on sedavõrd kulunud, et kaas langes kinni pandult klahvidele ja hoidis neid kogu aeg all. Juba selline asi iseenesest rikub pilli. Seega on tarvis välja vahetada ka mõningad klaveri puidust osad. «Välisele ilule me taastamise käigus rõhku ei pööra ning pilli üle värvima ja lakkima ei hakka,» sõnas ta.