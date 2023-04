Metsajõe puhkekeskuses valmis avar peo- ja seminarimaja

Loetud nädalad tagasi sättis Andrek Põllumäe Türi vallas Metsajõe puhkekeskuses vastvalminud peo- ja seminarimaja seina viimaseid liiste. Juba mõni päev hiljem oli maja rahvast täis ja on seda vahelduva eduga siiani. «Ma teadsin, mida siia on vaja ehitada, et kompleksi mitmekesisemaks muuta,» sõnas ta.