Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist ütles, et kirja eesmärk polnud viriseda, vaid algatada diskussioon, mida ja kuidas Vallimäel asju paremaks teha. «Mul on kahju, et peame seda tegema läbi avalikkuse, aga me tõesti loodame, et see kiri paneb asjad kiiremini liikuma,» lausus ta.