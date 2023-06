Türil on aeg astuda rohevalla kuvandis järgmine samm

Igal aastal on Türi linnal au kanda kevadpealinna tiitlit. Aedlinn, roheline vald ja muud sõnad on need, mis on käinud ajast aega Türi nimega kaasas. Roheline areng on muutunud üha olulisemaks üle maailma ja Türi ei tohiks jääda selles suhtes maha. Meil on võimalus saada eeskujuks teistele linnadele ning luua kestlikum ja keskkonnasõbralikum tulevik meile kõigile.