Nagu ikka, jõuab festival ka Paidesse, Arvo Pärdi sünnilinna. Pärdi ja tema kunagise õpilase Veljo Tormise muusikat esitab täna õhtul Paide kirikus Vanalinna hariduskolleegiumi keelpilliorkester Rasmus Puuri juhatusel. Pärt ja Tormis on ühes kavas kõlanud harva.

Vanalinna hariduskolleegiumi keelpilliorkester on peaaegu igal oma hooajal korra Paidesse põiganud. Rasmus Puuri sõnul on Paide Püha Risti kirikus väga hea akustika ja kirikuga on tekkinud hea koostöö. Sel korral jõuab orkester Paidesse Pärdi päevade ajal, millest ta võtab osa esimest korda.