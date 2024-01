Uuel aastal jäi osa puuetega lapsi olulisest tugiteenusest ilma

Aasta alguses hakkas ühing saama peredelt murelikke kõnesid küsimusega, miks pole nende lapsed enam hoidu oodatud. «Meil on lapsi, kes on käinud hoius kõik need kuus aastat, kui oleme tegutsenud. Sellest aastast pole aga linnavalitsus neile teenust määranud. Vanemad on nõutud, sest on jäänud oma puudega lapsega üksi,» selgitas ühingu üks juhatuse liikmetest, Evelin Kori.