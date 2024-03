Kassid, kes pole oma kodu kunagi näinud

Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et tal on siiralt kahju, kui mõni kass ei saa pika aja jooksul omale päriskodu. «Võime ju mõelda, et vähemalt pole ta tänaval ning kassitoas on tal kõht täis ja küljealune soe, aga tegelikult pole suures kassiperes elamine kellelegi meeltmööda,» selgitas ta.

Piisner ütles, et septembris saab Paikass viieaastaseks ning neli kassi on olnud tema juures sest ajast saati ja kauemgi veel. Need neli on Oreo, Sora, Hugo ja Keio. «Neil kõigil on oma lugu ja kurb saatus. Mitte ühelgi neist pole oma kodu kunagi olnud ning nad on meie juures kas sündinud või väga väikesena tänavalt toodud,» selgitas ta.