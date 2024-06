Reflektorid hoiavad loomad maanteedest eemal

Koigi jahtkonna esimees Asko Osula ütles, et need kilomeetrid valisid nad välja just sel põhjusel, et seal on juhtunud loomade teele sattumise tõttu jahipiirkonnas kõige rohkem õnnetusi. «Viimase nelja aastaga on sel teelõigul oma otsa leidnud ligikaudu 25 metslooma. Võib-olla rohkemgi, sest kõikide loomadeni jahimehed ei jõua,» lausus ta.