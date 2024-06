Kaamerad igasse kodusse? Igaks juhuks

Maksuamet väidab, et soovib andmeid saada koondvaatena, kuid tegelikkus on paraku midagi muud. Kui automaatse analüüsi käigus selguvad anomaaliad, siis hakatakse uurima tehinguid ja ametnik võib üle vaadata iga ülekande või krediitkaardi kande. See tähendab, et esialgne «üldine» jälgimine võib kiiresti muutuda väga isiklikuks, kui algoritmid või tehisintellekt leiavad midagi kahtlast.