Võrkpallimeeskond läheb iga punkti eest võitlusse

Meeskonna treener ja eestvedaja Ilmar Mõttus ütles, et võistkonna nimi on saanud pisikese lisandi ja algaval hooajal kannab nime IMsport/Türi­ SK. «Seda suuresti seetõttu, et meeskond on kõige rohkem seotud just Türi kogukonnaga ning treenib ja võistleb Türi vallas,» selgitas ta.