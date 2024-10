Edukas maakooli õpilane teeb ise koolielu põnevaks

Lilith Lilletai (15) ütles, et talle tuli austav tiitel ootamatult. «Ma teadsin, et klassijuhataja Siret Pärtel mind sellele preemiale nomineeris. Ma ei lootnud aga midagi, sest arvasin, et kindlasti on minust tegusamaid ja tublimaid õpilasi, kes on palju rohkem silma jäänud. Alati saab ju paremini,» lausus ta.

Kui Lilletai paari päeva eest kuulis, et just teda on valitud preemia laureaadiks, oli ta selle üle väga rõõmus, aga samas ka üllatunud. «Usun, et teised nominendid on ka väga tublid. Kindlasti on nad palju silmapaistvat korda saatnud,» sõnas ta.