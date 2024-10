Linnaliikluse murekohad lahenevad

Paide linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev ütles, et see on suhteliselt kitsas tänavalõik. «Elu on näidanud, et äsja remondist tulnud riigimajas käib palju rahvast ja kõigi sõidukid ei mahu riigimaja juurde rajatud parklasse ära, seetõttu pargitakse palju ka Väike-Aia tänavale,» selgitas ta.