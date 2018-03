Türi volikogu on valmis ettevõtjaga kohtusse minema

Pakkumist kaalunud Türi vallavolikogu otsustas, et maja Jäätmeprofile siiski ei müüda, hoone tuleb uuesti müüki panna ja seekord rohkem reklaami teha. Valla selline käitumine ajas Jäätmeprofi omanikul Silvar Algpeusil harja sedavõrd punaseks, et ta palkas oma õiguste kaitseks Lextali advokaadibüroo. Kuu aega tagasi potsataski Türi vallavolinike postkasti vaie. Vandeadvokaat Kristi Sild selgitab neljaleheküljelises vaides, miks on tema kliendil õigus kõnealust hoonet osta sellistel tingimustel, nagu ta enampakkumises tegi.